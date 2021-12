Weihnachten : Was uns heilig ist

Analyse Duisburg An Weihnachten wird noch zelebriert, was über Jahrhunderte den Glauben bestimmte. An der Krippe ist für ein paar Sunden das Sündhafte vergessen. Es bleibt die Sehnsucht nach Halt, Orientierung, Glückseligkeit.

Von Horst Thoren

Seit Christi Geburt hatte die Kirche das Monopol auf das Heilige. Davon ist ihr viel abhandengekommen. Am Heiligen Abend, dessen Bezeichnung geblieben ist, wenn auch seine Bedeutung abgenommen hat, wird deutlich, wonach sich viele Menschen sehnen: nach Sinnhaftigkeit des Lebens, Halt und Orientierung in unsteter Zeit. Das Bedürfnis nach Ritualen trägt dazu bei, dass die Gotteshäuser sich füllen. Einmal im Jahr hat das Christentum noch die prägende Kraft vergangener Zeiten, überstrahlt der Lichterglanz den Schrumpfungsprozess, wie ihn jüngst der Administrator des krisengeschüttelten Erzbistums Köln beschrieb.

Weil die Missbrauchsverbrechen von Geistlichen den Blick auf das Sündhaft-Kriminelle lenken, wird das Heilige, das dem Glauben innewohnt, oft übersehen. Kein Wunder! Wenn von Glaubenskrise gesprochen wird, ist hierzulande nicht die Gottferne das Thema, sondern die angekratzte Glaubwürdigkeit der Kirchen. Das Fehlverhalten Einzelner, aber auch strukturelle (oder besser: systemische) Pro­bleme führen dazu, dass die Kirchen ihre Kraft als bislang anerkannte moralische Instanz zunehmend einbüßen.

Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche macht die Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr verwechselbar mit einer säkularen politischen Partei. Rücktrittsforderungen, Machterhalt, Intrigen, Vertuschung: Begriffe, die man bislang nur aus der Politik kannte. Die Kirche ist aber keine Partei, sondern erhebt den Anspruch, heilig zu sein. Die halbherzige Aufarbeitung verdunkelt das. Und das trifft die Kirche in einer Lage, in der die Menschen ohnehin spirituell haltloser werden.

Dabei ist die deutsche Gesellschaft durchaus aufnahmefähig für Botschaften der Hoffnung. Heilig wird dabei aber im eigentlichen Wortsinn übersetzt und nicht allein den Kirchen zugeschrieben. „Wo der Mensch dem Heiligen begegnet, da fühlt er sich existenziell betroffen, da wird seine persönlichste Anteilnahme aufgerufen“, definiert das Lexikon für Theologie und Kirche. Das Bewusstsein, dass etwas unantastbar ist, unverletzlich scheint, über allem steht, ist weiterhin da, aber längst nicht mehr allein auf Religion bezogen. Der Religionssoziologe Hans Joas glaubt, dass jeder Mensch das Heilige kennt, auch wenn er gar nicht religiös ist: „Es leitet sich aus intensiven menschlichen Erfahrungen ab.“ Die jüngst bei Arte gezeigte Dokumentation „Was uns heilig ist“ hat das bestätigt. Für viele sei es schlicht die Natur an sich, die Heiligkeit ausstrahle, andere machten sportliche Extremerfahrungen. Deshalb hat Regisseur Frédéric Lenior weltweit Glaubende besucht, aber auch mit einem Förster und einem Tiefseetaucher gesprochen. Joas hat in seinem Buch „Die Macht des Heiligen“ ausgeführt, wie sehr Ideen und Ideale uns bestimmen, wie wichtig aber auch emotionale Erfahrungen sind: Liebe, Ekstase bei Massenveranstaltungen, die Geburt eines Kindes.

Das Verständnis vom göttlichen Auftrag, die Schöpfung zu schützen, hat mit den Grünen Eingang in die Politik gefunden. Selbst CSU-Mann Markus Söder umarmt inzwischen Bäume. Die Herausforderungen des Klimawandels, zuletzt durch die Flutkatastrophe ins allgemeine Bewusstsein gespült, waren Wahlkampfthema. Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sind die neuen Heilsformeln, für die viele, beileibe nicht nur junge Aktivisten, mit heiligem Zorn streiten.

Das Familienbild hat sich verändert und ist inzwischen weit entfernt vom früheren Ideal mit Vater, Mutter, Kind, wie es ansatzweise auch an der Krippe vermittelt wird. Und dennoch ist die Familie den Menschen heilig, gibt es ein Streben nach der vollkommenen Beziehung. Allein der Weg dahin und die Formen des Miteinanders haben sich gewandelt. Wunsch und Ziel einer jeden wie auch immer gelebten Partnerschaft aber bleibt, so sagen Psychologen, die Glückseligkeit.

Bei der Frage, was uns überhaupt noch heilig ist, geht es weniger um Religion. Es werden vielmehr Werte bemüht, die Selbstverständnis und Verhalten bestimmen. Das Heilige aber harrt nicht der Verwirklichung. Es ist da. Wenn junge Menschen hingegen gefragt werden, woran sie glauben, ist häufig von Tugenden wie Treue und Ehrlichkeit die Rede. Das Streben nach einer gerechten sozialen Welt wird genannt, die Vielfalt zum Lebensprinzip erhoben. Der Glaube an ein höheres (göttliches) Wesen scheint bestenfalls als Sekundärtugend gefragt. Das hat auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erkannt, der konstatiert, Glauben und Kirche seien für junge Menschen immer weniger relevant. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat festgestellt, zwar seien zwei Drittel der Jugendlichen getauft, doch Gott und Kirche spielten nur für fünf Prozent eine Rolle. Kölns Weihbischof Rolf Steinhäuser sorgt sich gar, die katholische Kirche könne zur Großsekte mutieren.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Abstand zwischen den Gläubigen an der Basis und Kirchenleitungen immer dramatischer. An der Basis, in den Kirchengemeinden beider Konfessionen, beweist sich die Stärke der Kirchen. Es gibt fantastische Priester, Pfarrer und Pfarrerinnen (natürlich auch Bischöfe), eine selbstverständlich gelebte Ökumene, eine gelebte Spiritualität in den Gottesdiensten, auch eine Treue zu den Kirchen, die noch nicht angefressen ist von Skandalen, weil das Gefühl für die Heiligkeit dieser Institutionen jenseits aller Tageskonflikte lebendig ist; all das ist ein Schatz beider Kirchen. Die Krise der katholischen Kirche ist eine Krise der Kirchenführung sowie eine Krise der Institution und ihrer Unfähigkeit, sich den Fragen der Zeit zu stellen und daraus über Reformen nachzudenken. Das ist gefährlich für die Institution; aber es gibt auch berechtigten Anlass zur Hoffnung. Es gibt eine Kontinuität der Glaubwürdigkeit an der Basis, die durch diese Krise tragen kann.

Dazu bedarf es der zeitgemäßen Zeichen der Heiligkeit, wie sie – ohne den Begriff zu verwenden – der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland beschrieben hat. Thorsten Latzel lobt den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft, die bei Pandemie wie Flut zu spüren waren. Er sagt: „Die Flut steckt den Menschen noch in den Knochen.“ In dieser auch seelischen Not dürfe die Kirche die Menschen nicht alleinlassen. Wenn die Kirchen ihre Daseinsberechtigung beweisen wollen, dann wohl vor allem durch Seelsorge und Wegbegleitung. Wie die Politik stehen die Kirchen vor der Herausforderung, als glaubwürdiger, also tätiger Kümmerer wahrgenommen zu werden.

Doch braucht es neben der zupackenden, stützenden Kraft auch das Spirituelle, das bei allen Religionen in der Heiligkeit seinen Ausdruck findet. Bei allem Streben nach Modernität können Traditionen Halt geben. Die Katholiken machen es ihren Gläubigen dabei leicht und schwer zugleich. Die Päpste (besonders eifrig war Johannes Paul II.) haben in den vergangenen Jahrhunderten so viele Heiligsprechungen vollzogen, dass nicht nur bei Skeptikern Zweifel bestehen, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bei Mutter Teresa, der 1997 gestorbenen Wohltäterin der Armen in Kalkutta, fällt die Akzeptanz leicht. Der evangelische Theologe Nathan Söderblom hat es so formuliert: „Heilige sind Menschen, durch die es leichter wird, an Gott zu glauben.“ Hier gilt das Vorbildliche als Maßstab der Heiligkeit. Sankt Martin und der heilige Nikolaus sind, weil im Volksglauben als Wohltäter verankert, sicher ebenfalls unangefochten, mittlerweile aber eher profane Gestalten. Und dennoch vermitteln auch Martinszug und Nikolausbesuch eine Spur von Heiligkeit.

Aber braucht es überhaupt Heilige? Martin Luther wollte sie nicht. Er konzen­trierte sich auf die Heiligkeit der göttlichen Botschaft. Auch in der katholischen Kirche ist der Reliquienkult des Mittelalters umstritten. Und dennoch werden zu den Heiligtumsfahrten in Aachen und Mönchengladbach die Windeln Jesu, das Kleid Mariens und das Abendmahlstuch gezeigt. Die Echtheit der Textilien ist nicht bewiesen. Aber ihre rituelle Verehrung hat eine eigene stärkende Kraft entwickelt, die alle sieben Jahre (2021 fiel die Zurschaustellung wegen Corona aus) Tausende Gläubige zu den traditionellen Gottesdiensten führt.

Was aber hat es mit dem heiligen Strohsack auf sich? Ein Internetlexikon zitiert einen ungenannten Experten der Bischofskonferenz, der den Bezug zu Heu und Stroh in der Krippe hergestellt haben soll. Das dürfte so nicht stimmen. Der Begriff „heiliger Strohsack“ ist wohl eher als Kritik an der Heiligenverehrung entstanden. Bis heute ist „Heiliger Strohsack!“ ein Ausruf der Betroffenheit. Insoweit passt er zur Situation von Kirche und Gesellschaft.

Das Heilige ist durch Schuld der Kirche in Misskredit geraten, vom Heil wollen seit Hitler in Deutschland nur noch Ultrarechte etwas wissen. Die Gesellschaft ist trotz allen Strebens nach Einheit gespalten, Vielfalt wird zum Streitfall. Der Hass im Netz und auf der Straße ist erschreckend. Gewaltexzesse zeigen, dass manchen nichts mehr heilig ist. Die Ratlosigkeit, wie das befriedet werden kann, ist groß. Der Weg, die Stärken zu stärken, bleibt letztlich der einzig gangbare. Er funktioniert da noch am ehesten, wo Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft zu erleben und dabei Freude empfinden und Bestätigung erfahren zu dürfen.

Heiligabend scheint alles wie früher, weil Nähe und Wärme spürbar werden, weil Glanz und Geheimnis auch glaubensferne Menschen erreichen. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft von „Stille Nacht, heilige Nacht“. Sie sagt uns: Bewahrt euch das Heilige.