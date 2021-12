Lotto-Weihnachtsglück : Eurojackpot an Heiligabend geknackt – 12,6 Millionen gehen nach Rheinland-Pfalz

Munster Ein Glückspilz aus Rheinland-Pfalz kann sich über ein ganz besonders großes Weihnachtsgeschenk freuen: Sie oder er hat beim Lottospielen mehr als zwölf Millionen Euro gewonnen.

Erst in der vergangenen Woche hatte eine Spielerin aus Dortmund mehr als 70 Millionen Euro gewonnen. Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot fand am 23. März 2012 in Helsinki statt. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.