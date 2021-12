Vandalismus in Eifelort Plaidt : Mann zersticht in einer Nacht Reifen an 400 Autos

Mann zersticht in einer Nacht Reifen an 400 Autos

Vandalismus in Eifelort Plaidt

Koblenz Diese Zahl ist rekordverdächtig: Im Laufe einer Nacht soll ein Mann im Eifelort Plaidt im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz Reifen an mehr als 400 Autos zerstochen haben.

Der Verdächtige sei nach den in der Nacht zu Heiligabend begangenen Taten ermittelt und festgenommen worden, teilte die Polizei in Koblenz am Freitagabend mit.