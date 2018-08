Rundfunkbeitrag: Hunderttausende bekommen Post vom Beitragsservice

Köln Der Beitragsservice von ARD und ZDF möchte herausfinden, wer den Rundfunkbeitrag zahlen muss, aber noch nicht erfasst worden ist. Dafür hat er bereits in großem Stil Post verschickt - und er wird wohl noch Hunderttausende anschreiben.

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat in diesem Sommer schon etwa 800.000 Menschen angeschrieben, um zu klären, ob sie beitragspflichtig sind. Das teilte die Einrichtung in Köln am Freitag mit. Bei den Angeschriebenen kann es sich um Personen handeln, die vergessen haben, ihre Wohnung zum Rundfunkbeitrag anzumelden, bei einer Meldebehörde mit einer nicht mehr existierenden Wohnung gemeldet sind oder die es versäumt haben, dem Beitragsservice ihre aktuelle Anschrift mitzuteilen. Derzeit gleicht der Beitragsservice seinen Datenbestand mit dem der Einwohnermeldeämter ab, um Hinweise darauf zu finden, wer beitragspflichtig ist, aber keinen Beitrag zahlt.