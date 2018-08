WOA 2018: Metal-Fans finden Wacken zu kommerziell

Wacken Was auf einem kleinen Acker begann, ist heute ein Musikfestival für 75.000 Menschen. Aber einigen alteingesessenen Fans ist Wacken zu groß geworden. Wegen der vielen Begleiterscheinungen.

Es ist ein kleiner Rasensprenger, der in diesem Jahr für das typische Wacken-Gefühl sorgt. Binnen Minuten bildet sich eine rund fünf Meter große Schlammfläche, die ersten Besucher werfen sich beinahe sehnsüchtig in den kühlenden Matsch und reiben sich gegenseitig ein. Eigentlich hat das Festival den Ruf, eine einzige Schlammschlacht zu sein. In Wacken regne es immer, heißt es. Die Veranstalter sehen das anders: Nur weil das Wetter in den vergangenen drei Jahren schlecht war, sei dies nicht der Normalzustand, sagt Sprecher Gunnar Sauermann.