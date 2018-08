Zollfund am Frankfurter Flughafen: 60-Jähriger mit 600 Gramm Heroin im Magen erwischt

Zollfund am Frankfurter Flughafen

Zollbeamte kontrollieren stichprobenartig Gepäck am Flughafen (Archivfoto). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Frankfurt/Main Bei einer Zollkontrolle fanden Beamte am Frankfurter Flughafen große Mengen Drogen - verpackt in kleinen Päckchen im Magen eines 60-Jährigen.

Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Im Magen eines 60-Jährigen fanden die Beamten 600 Gramm Heroin - in kleinen Päckchen verpackt. Wie der Zoll erst am Freitag mitteilte, war der Mann Ende Juni aus Südafrika eingereist. Ein Handflächen- und ein Urintest reagierten positiv auf Kokain und Heroin.