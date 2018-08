Bundesweite Aktion : Naturschutzbund sucht Insektenzähler

NABU-Mitglieder zählen Käfer und Bienen. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Was kreucht und fleucht im Vorgarten, am Wegrand oder auch auf den Wiesen? Der Naturschutzbund ruft dazu auf, die Insekten in der Umgebung zu zählen.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat am Freitag die zweite Etappe seiner bundesweiten Insektenzählung gestartet. Naturfans sind dazu aufgerufen, bis 12. August in ihrer Umgebung Insekten zu beobachten und zu zählen. Die Ergebnisse können online gemeldet werden, wie der Nabu in Berlin mitteilte. Die Zählung sollte eine Stunde lang dauern und jeden Sechsbeiner erfassen, von der Blattlaus über die Mücke und Fliege bis hin zu Schmetterling und Heuschrecke.

Viele der rund 33.000 in Deutschland heimischen Insektenarten könnten im Hochsommer besonders gut beobachtet werden, hieß es weiter. Zur Hilfe beim Bestimmen und Zählen hat der Nabu die kostenlose App „Insektenwelt“ entwickelt. Gezählt werden könne fast überall, im Garten, auf dem Balkon, im Park, auf der Wiese, im Wald, am Feld, am Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet sollte dabei nicht größer als etwa 400 Quadratmeter sein. Die Daten der Zählaktion „Insektensommer“ werden den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit der Internetplattform naturgucker.de erfasst. Die Ergebnisse werden vom Nabu ausgewertet und veröffentlicht.

„Ziel des Insektensommers ist es, auf die enorme Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für ihren Schutz zu sensibilisieren“, sagte Jutta Sandkühler, Berliner Nabu-Geschäftsführerin. „Jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln.“

Zum Auftakt am Freitag zählten Nabu-Aktivisten das Insektenaufkommen im Berliner Regierungsviertel. Auf der Beobachtungsfläche im Spreebogenpark zwischen Paul-Löbe-Haus und Hautbahnhof seien ein Kohlweißling, zwei Siebenpunkt-Marienkäfer, eine Erd-, eine Stein- und drei Ackerhummeln registriert worden. Die Hitze, vertrocknetes Grün und fehlende Wasserquellen machten auch den Insekten zu schaffen, hieß es.

An der ersten Etappe der bundesweiten Insektenzählung Anfang Juni beteiligten sich nach Nabu-Angaben etwa 5.800 Naturfreunde mit knapp 3.000 Meldungen. Das meistgesehene Insekt war die Steinhummel.

(wer/epd/dpa)