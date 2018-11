Neuruppin statt Neubrandenburg: Anwalt verwechselt Gericht - Prozesstermin platzt

Neubrandenburg/Berlin Ein Rechtsanwalt hat einen Prozesstermin am Landgericht Neubrandenburg platzen lassen, weil er zwei Städte verwechselt hat. Eigentlich sollte er Mandanten vertreten, der VW im Diesel-Skandal verklagt hat.

Der Berliner Jurist erschien am Mittwoch am Landgericht im brandenburgischen Neuruppin statt im mecklenburgischen Neubrandenburg, wie er Richter Christian Weidlich am Mobiltelefon gestand. Zwischen den Städten liegen rund 100 Kilometer. Der Anwalt sollte Mandanten vertreten, die wegen eines manipulierten Diesel-Autos den Volkswagen-Konzern auf Schadenersatz verklagt haben.