Bahn-Unfall in Frankfurt: 17-Jähriger will Obdachlosem helfen und stirbt

Ein in Frankfurt/Main von einer S-Bahn überrollter 17-Jähriger ist nach Erkenntnissen der Bundespolizei bei einem Rettungsversuch ums Leben gekommen. Der junge Mann habe am Dienstag einem Obdachlosen helfen wollen, der betrunken auf dem Gleis lag, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Mittwoch. Dabei habe er den in die innerstädtische S-Bahn-Station einfahrenden Zug zu spät bemerkt.