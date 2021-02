Durch DNA-Spuren identifiziert : Ermittler kommen Bankräuber nach 15 Jahren auf die Schliche

Osnabrück Die Überfalle fanden in Norddeutschland statt. Der Zugriff der Behörden erfolgte letztendlich in Lettland. Nach 15 Jahren haben Ermittler einen Bankräuber identifiziert und dingfest machen können.

Mehr als 15 Jahre nach Banküberfällen in Niedersachsen und Bremen haben die Ermittler einen mutmaßlichen Täter gefasst. Der 38-jährige Lette sei in der vergangenen Woche in seinem Heimatland festgenommen worden, berichtete die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Osnabrück am Montag. Auf die Spur des Manns waren die Ermittler durch die DNA-Spuren von den Tatorten gekommen.