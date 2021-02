Oberberg/Mönchengladbach : Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer

Mehrere solcher Hanfplantagen entdeckten die Polizisten bei ihren Hausdurchsuchungen am Donnerstagmorgen (Symbolfoto). Foto: Polizei

Oberberg/Mönchengladbach Bei einer groß angelegten, landesweiten Razzia gegen Drogenhändler wurden am frühen Donnerstagmorgen 18 Wohnungen und Gebäude durchsucht und sieben Tatverdächtige festgenommen. Auch in Wipperfürth-Klaswipper war die Polizei aktiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In vielen Teilen Nordrhein-Westfalens wurden so manche Nachbarn am frühen Donnerstagmorgen durch laute Geräusche geweckt, nachdem sich die Polizei bei einer überregionalen Razzia zum Teil gewaltsam Zugang zu Gebäuden verschafft hatte. Auch in Wipperfürth-Klaswipper schreckten Menschen aus dem Schlaf hoch. Insgesamt 18 Wohnungen und Geschäftshäuser in Mönchengladbach, Leverkusen, Neuwied, Kleve und im Oberbergischer Kreis waren durchsucht worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mitteilten, waren sie mutmaßlichen Drogendealer auf der Spur.

Sieben Tatverdächtige aus Mönchengladbach und Leverkusen wurden vorläufig festgenommen, denen gewerbsmäßiger Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Bei umfangreichen Ermittlungen war die Kriminalpolizei auf die Spur einer Bande gekommen, die einen schwunghaften Drogenhandel betreiben soll. Und auch auf das waren die Polizisten gestoßen: Standorte großer Cannabisplantagen in Mönchengladbach, im Kreis Neuwied und in Oberberg. Außerdem wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. „Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt in Mönchengladbach“, sagte Polizei-Sprecher Wolfgang Röthgens.

In einer Cannabis-Plantage in Mönchengladbach fanden die Ermittler in mehreren Räumen über 2000 Cannabispflanzen, zum Teil abgeerntet. Bei der Durchsuchung einer Plantage im Oberbergischen Kreis wurden mehr als 1000 Cannabispflanzen entdeckt. Ein Gramm Haschisch kostet zurzeit rund drei Euro.

(gap)