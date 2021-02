Im Wagen des Vaters unterwegs : 15-Jähriger aus Schleswig-Holstein streamt eigene Autofahrt live im Netz

Kiel Durch einen Livestream hat sich ein 15-jähriger Autofahrer aus Norderstedt in Schleswig-Holstein quasi selbst überführt. Zahlreiche Internet-Nutzer hatten die Polizei auf das Video aufmerksam gemacht.

Wie die Polizei am Montag in Bad Segeberg mitteilte, übertrug der Jugendliche seine illegale Fahrt am Freitag in einem sozialen Netzwerk in Echtzeit. Zeugen, die seinen Stream zufällig sahen, alarmierten die Polizei.