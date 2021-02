13 Taten im vergangenen Sommer : Polizei fasst in Monheim Serieneinbrecher

Monheim Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben einen Serieneinbrecher erwischt. Der 33 Jahre alte Monheimer soll im vergangenen Sommer im Stadtgebiet 13 Einbrüche begangen haben, vier davon in ein Hörgerätegeschäft am Lerchenweg.

Bereits am 2. Februar sei der dringend Tatverdächtige festgenommen worden, der nun in Untersuchungshaft ist. Laut Polizei werden ihm Taten zwischen dem 22. Juni und dem 29. August 2020 vorgeworfen; in verschiedene Geschäftsräume sowie an einem Parkscheinautomaten. In acht Fällen blieb es beim Einbruchsversuch.