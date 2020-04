Hintergründe völlig unklar : 15-Jähriger auf Straße in Celle erstochen - Tatverdächtiger in Haft

15-Jähriger auf Straße in Celle erstochen - Tatverdächtiger in Haft

Die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Celle. Foto: dpa/Ole Spata

Celle Ein 15-Jähriger fährt mit dem Fahrrad durch Celle. Dann greift ihn ein Mann unvermittelt an - und sticht ihn nieder. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Ein 15 Jahre alter Junge ist in Celle erstochen worden - plötzlich, unvermittelt und nach Polizeiangaben vermutlich auch grundlos. Der Junge war mit dem Fahrrad in der Nähe des Bahnhofs unterwegs, als ihn ein 29 Jahre alter Mann „mit einem Stichwerkzeug“ angriff, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Das Opfer erlitt am Dienstagabend schwere Verletzungen. Der 15-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus.