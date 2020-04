Heidschnucke frisch geimpft : Unbekannte stehlen für Menschen giftiges Schaf in Rheinland-Pfalz

Unbekannte stehlen für Menschen giftiges Schaf in Rheinland-Pfalz

Eine Heidschnucke knabbert an einer Heidepflanze (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp Schulze

Der Verzehr des Fleisches eines gestohlenen Schafes nahe Worms könnte dem Dieb durchaus auf den Magen schlagen. Denn das Tier ist aktuell giftig, weil es erst vor Tagen geimpft worden ist.

Unbekannte haben in Rheinland-Pfalz ein für Menschen giftiges Schaf von einem Feld gestohlen. Das Tier sei erst vor wenigen Tagen geimpft worden, teilte die Polizei in Worms am Mittwoch mit. Diese Impfung sei für den Menschen jedoch giftig. Die Polizei warnte davor, die Heidschnucke zu essen. Das Fleisch sei ungenießbar.