Eine Person verletzt : Explosion am Stadtschloss - Dichte Rauchwolke über Berliner Humboldt Forum

Explosion am Stadtschloss - Dichte Rauchwolke über Berliner Humboldt Forum

Berlin Bei einem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin ist ein Mensch verletzt worden. Die Person werde vom Rettungsdienst behandelt. Das Feuer ist unter Kontrolle.

Bei einem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin ist ein Mensch verletzt worden. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwoch. Vermutlich habe der Arbeiter auch Rauchgas eingeatmet. Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Alles unter Kontrolle.“ 80 Kräfte seien im Einsatz.