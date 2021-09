Experten legen Bericht vor : Kinder wurden über Jahre in Augsburger Heimen misshandelt

Augsburg Eine Projektgruppe hat rund 18 Monate zwei katholische Kinderheime im Landkreis Augsburg auf ihre gewaltvolle Vergangenheit hin untersucht. Nun liegt der Abschlussbericht vor. Demnach hat es sexualisierte, körperliche und seelische Gewalt durch Geistliche und Schwestern gegeben.

Die Projektgruppe zur Aufklärung von Gewalt in zwei kirchlichen Kinderheimen im Bistum Augsburg hat ihren Schlussbericht vorgelegt. Es geht um das Josefsheim Reitenbuch und das Marienheim Baschenegg im Landkreis Augsburg, beide in Trägerschaft des katholischen Vereins Christliche Kinder- und Jugendhilfe. Zwischen 1950 und 2004 hätten dort unter anderem Geistliche und Schwestern des Ordens der Dillinger Franziskanerinnen Taten verübt, teilte die Projektgruppe am Donnerstag in Augsburg mit. Es habe sexualisierte, körperliche und seelische Gewalt gegeben. Die genaue Opferzahl sei unklar, mindestens seien 15 Buben und vier Mädchen betroffen gewesen.