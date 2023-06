Mordprozess Illerkirchberg Mädchen waren nur Zufallsopfer – Reisepass als Motiv

Im Mordprozess um den Messerangriff auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg ist die Anklageschrift verlesen worden. Demnach war ein Reisepass für eine Eheschließung in Äthiopien das Motiv des angeklagten 27 Jahre alten Flüchtlings, wie die Staatsanwältin am Freitag nach Prozessbeginn am Landgericht Ulm erklärte. Laut Anklage wollte der Mann am 5. Dezember mit dem Messer beim Landratsamt die Ausweispapiere erzwingen, als ihm die beiden Mädchen beim Verlassen des Hauses zufällig über den Weg liefen. Er ging demnach davon aus, dass die Schülerinnen das Messer bei ihm gesehen hatten und stach deshalb zu.