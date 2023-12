Prozess in Wuppertal Kanalleiche aus Solingen – am Donnerstag fällt das Urteil

Solingen/Wuppertal · Am Landgericht Wuppertal soll am Donnerstag, 14. Dezember, das Urteil im Prozess gegen einen 64-jährigen Solinger verkündet werden, der seine Lebensgefährtin getötet und in Roermond in einen Kanal geworfen haben soll.

13.12.2023 , 13:29 Uhr

Der Angeklagte Klaus L. (r.) mit seinem Anwalt im Gerichtssaal. Foto: Sabine Maguire

Von Sabine Maguire