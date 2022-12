Nach Bluttat auf Schulweg Hunderte Menschen nehmen Abschied von 14-Jähriger

Um den Menschen ein „Gefühl der Sicherheit“ zu geben, seien auch mehrere Polizisten beim Friedhof in Illerkirchberg gewesen, sagte der Sprecher. „Es war davon auszugehen, dass in so einem Zusammenhang viele Menschen ihre Anteilnahme zeigen.“ An der Trauerfeier nahmen auch der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen und Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler teil.