Landgericht Wuppertal Zweiter Prozess nach Säureangriff auf Manager – Angeklagter schweigt

Mit der Verlesung der Anklage hat am Landgericht Wuppertal am Mittwoch der zweite Prozess um den Säureangriff auf den Energie-Manager Bernhard Günther begonnen. Anschließend kündigte der Angeklagte an, sich zur Sache nicht äußern zu wollen. Er verwies auf seine Anwälte. Aber auch die Verteidiger nutzten die vom Gericht eingeplante Zeit am Morgen nicht für eine Erklärung. Vor der ersten Zeugenvernehmung unterbrach das Gericht daraufhin die Verhandlung.