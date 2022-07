Tragischer Unfall in Niedersachsen : Einjähriges Mädchen wird auf Bobbycar von Auto überrollt und stirbt

Tragischer Unfall in Niedersachsen

Bohmte Im niedersächsischen Bohmte nordöstlich von Osnabrück ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Kleinkind wurde von einem Auto überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

Ein einjähriges Mädchen ist im niedersächsischen Bohmte bei Osnabrück von einem Auto überrollt worden und gestorben. Ein 38 Jahre alter Fahrer habe das Kind am Samstagabend beim Linksabbiegen mit seinem Auto erfasst, als es auf einem Bobbycar von einem Grundstück in einen verkehrsberuhigten Bereich rollte, teilte die Polizei am Sonntag mit.