Spektakuläre Wasserrutschen und wonnige Wellness : Badeparadiese in Deutschland - „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah …“

Badeparadiese in Deutschland - „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah …“

Düsseldorf Was das Thema Freizeit angeht, hat Deutschland allerhand zu bieten. Vor allem was die Erlebnis- und Wellnessbäder betrifft. Kennen Sie schon Deutschlands erste Looping-Rutsche in NRW oder eine Saunalandschaft mit Blick über die Nordsee? Von Nord bis Süd und West nach Ost gibt es die schönsten Badeparadiese vor der Haustür.

Ob im sauerländischem „AquaMagis“, wo Besucher die spektakulärsten Wasser-Rutschen-Anlage Deutschlands erleben können oder das „Mediterana“ in Bergisch Gladbach, Europas einzigartigem Day Spa, welches mit seiner atemberaubenden Gesamtkulisse einen in ein Badeparadies am Mittelmeer versetzt. Viele Bäder bieten zudem eine ausgezeichnete und vielseitige Gastronomie an. Wer seinen Aufenthalt verlängern möchte, der findet in den Badewelten Möglichkeiten zur Übernachtung. Im „Rulantica“ in Rust (Europapark) beispielsweise, können sich Familien eines der sechs liebevoll thematisierten Erlebnishotels aussuchen. Eines davon, das „Krønasår, liegt in direkter Nachbarschaft zur Wasserwelt und ist mit dieser über eine Brücke verbunden.