Vergebliche Rettungsaktion : 72-Jähriger ertrinkt in niedersächsischem Badesee

Der Badeunfall ereignete sich am Falkensteinsee in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg). Foto: Georg Salzburg (salz)

Im niedersächsischen Ganderkesee ist am Mittwoch ein 72-Jähriger ertrunken. Zwei Jugendliche hatten vergeblich versucht, den Mann zu retten.

Bei einem Badeunfall in einem See im niedersächsischen Ganderkesee ist ein 72-Jähriger ertrunken. Wie die Polizei am Donnerstag in Delmenhorst mitteilte, war der Mann am Mittwoch beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren versuchten demnach noch, ihn zu erreichen. Sie konnten ihn aber nicht mehr finden. Andere Badegäste setzten derweil einen Notruf ab.