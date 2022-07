Vorhersage des Deutschen Wetterdienst : Wieder heißer als 30 Grad am Wochenende

Eine Frau in Düsseldorf fährt mit einem Fahrrad während des Sonnenuntergangs am Rhein entlang. Foto: dpa/Christophe Gateau

Nach einem etwas kühleren Samstag ist wieder Schwitzen angesagt. Bis 33 Grad können es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Sonntag werden, am Montag sind demnach bis zu 36 Grad möglich. Am Samstag soll es im Osten und Südwesten teils kräftige Gewitter geben, abends dann im Südosten. Ansonsten ist es laut DWD locker bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 28 Grad. Am kühlsten ist es im Norden, an den Küsten werden es maximal 17 bis 21 Grad.