Polizei Krefeld sucht Zeugen : Auto überschlägt sich - Fahrer in Lebensgefahr

Auto überschlägt sich - Fahrer in Lebensgefahr

In der Nacht zu Sonntag ist ein Autofahrer in Krefeld auf dem Europaring lebensgefährlich verletzt worden (Symbolbild). Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Krefeld Am frühen Sonntagmorgen ist ein 41-Jähriger bei einem Unfall auf dem Europaring lebensgefährlich verletzt worden. Sein Auto prallte gegen zwei Bäume und überschlug sich.

Kurz nach Mitternacht fuhr der 41-jährige Krefelder mit seinem Auto den Europaring in Fahrtrichtung stadtauswärts, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und die Leitplanke. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall: Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei Krefeld unter Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de wenden.