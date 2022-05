Bierflaschen-Knappheit​: Geht den Deutschen bald das Bier aus?​

In Deutschland werden Bierflaschen zur Mangelware. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Berlin Auf dem Markt werden die Bierflaschen knapp - Grund sind unter anderem Probleme in den Lieferketten. Der Mangel bedroht die Biervielfalt im Land. Biertrinker können aber etwas tun, um die Branche zu unterstützen.

Die deutschen Brauereien befürchten in der warmen Jahreszeit einen Mangel an Bierflaschen. „Engpässe sehen wir spätestens im Sommer“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Ein Grund seien vor allem die stark gestiegenen Kosten bei der energieintensiven Flaschenproduktion. Die Lage sei „äußerst angespannt“. Zudem werde es aufgrund eines Lkw-Fahrermangels in der Logistikbranche schwieriger, die Lieferketten aufrechtzuerhalten.