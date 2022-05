Ordnungsamt und Polizei kontrollieren in Solingen : Stadt erlässt wieder Glasverbot beim Dürpelfest

Ohligs Am Freitag startet nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause erstmals wieder das Dürpelfest in Ohligs. Gläser und Flaschen sind nicht erlaubt.

Die Besucher des am kommenden Freitag beginnenden Dürpelfestes in der Ohligser Innenstadt werden auch in diesem Jahr ihr Bier beziehungsweise andere Getränke aus Plastikbechern trinken müssen. Denn wie die Stadt Solingen am Dienstag bekannt gegeben hat, wird es in der Zeit von Freitag, 0 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, erneut ein weiträumiges Glasverbot geben, das außerhalb geschlossener Räume gelten wird.