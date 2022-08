Von einem Biergarten kann man beim „Aschlöksken“ fast nicht reden, denn dieses Lokal am Ende des Roßpfads in Wittlaer besteht aus früher mal weißen Plastikstühlen, die man sich einfach greift und einer Flasche Bier, die man in der dazugehörigen Gaststätte holt. Und dann sitzt man halt da, vor einem fließt der Rhein, und man hat an kaum einer Stelle in der Region einen so idyllischen Blick auf den Fluss wie hier, auf dem Deich im Niemandsland zwischen Düsseldorf und Duisburg.

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags, freitags 12 - 20.30 Uhr, samstags und sonntags 11 - 20.30 Uhr, montags und mittwochs geschlossen

Adresse: Am Hasselberg 290, 40489 Düsseldorf, 0203 - 7577595