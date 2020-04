Coronavirus-Pandemie : Uni Bochum produziert Gesichtsschutz in 3D-Druckern

Uni Bochum produziert Gesichtsschutz in 3D-Druckern

Partner der Ruhr-Uni Bochum und des Knappschaftskrankenhauses stellen jetzt Gesichtsschilde in 3D-Druckern her - basierend auf frei im Internet verfügbaren Vorlagen. Foto: dpa/Marquard

Bochum Partner der Ruhr-Uni Bochum und des Knappschaftskrankenhauses stellen jetzt Gesichtsschilde in 3D-Druckern her - basierend auf frei im Internet verfügbaren Vorlagen. Die Masken sind für das Krankenhauspersonal vorgesehen.

Die Spezialisten hätten mit der Produktion von zunächst 100 Exemplaren begonnen. Das teilten die Hochschule und das Universitätsklinikum am Dienstag mit. Die Modelle seien für das Klinikpersonal gedacht, das Patienten in einer vorgelagerten Notaufnahme in Covid-19-Verdachtsfälle und Nicht-Verdachtsfälle einteile. Die Gesichtsschilde hätten sich „im Alltag bereits als praktikabel erwiesen“.