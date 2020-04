In Düsseldorf und Dortmund : Polizei setzte an Ostern auch Drohnen zur Kontrolle ein

Düsseldorf/Dortmund Die Polizei hat in Düsseldorf und Dortmund am langen Wochenende auch Drohnen eingesetzt, um das aktuelle Kontaktverbot zu kontrollieren. Über Lautsprecher wurden dann „freundliche Hinweise“ durchgegeben.

Wie Sprecher beider Behörden bestätigten, wurden die Fluggeräte vereinzelt eingesetzt, um sich einen Überblick über eventuelle Menschenansammlungen zu verschaffen. Laut „Ruhr Nachrichten“ schwebte am Karfreitag gegen 17 Uhr eine Drohne über dem Dortmunder Tremoniapark. Über einem Basketballplatz sei über den Lautsprecher der Drohne ein „freundlicher Hinweis“ auf den vorgeschriebenen Mindestabstand durchgegeben worden. In Düsseldorf wurde laut Polizei eine Drohne am Samstag und Sonntag eingesetzt - „ohne besondere Vorkommnisse“, so ein Sprecher.