Start in Ratingen im April : Neuer Beigeordneter im Amt

Ratingen Professor Bert Wagener freut sich auf die neue Aufgabe im Verwaltungsvorstand.

Der neue Dezernent für Umwelt und Digitalisierung ist 53 Jahre alt und wurde in Castrop-Rauxel geboren, wo er auch heute lebt. Wagener absolvierte eine Verwaltungsausbildung, schloss ein Fachhochschulstudium als Diplomverwaltungswirt ab und war mehrere Jahre in verschiedenen (Leitungs-)Funktionen bei einem großen Sozialversicherungsträger tätig. Berufsbegleitend absolvierte er ein Studium der Psychologie und Rechtswissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum, das er als Diplompsychologe abschloss. 2009 wurde er promoviert, seit 2013 war er für den Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung mit Sitz in Berlin als Professor an dessen Hochschule (HGU) tätig.