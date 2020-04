„Keine gemeinsame Linie“ : Patientenschützer fordern einheitliche Tests für Corona-Tote

Wolfsburg: Ein Sarg wird vom Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg abtransportiert. In einem Altenheim war das Coronavirus ausgebrochen. Foto: dpa/Peter Steffen

Dortmund Um die Folgen der Coronavirus-Pandemie richtig einschätzen zu können, fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einheitliche Standards bei der Erfassung zumindest von Todesfällen.

„Drei Monate nach den ersten Infizierten in Deutschland haben wir noch immer keine gemeinsame Linie“, sagte Vorstand Eugen Brysch am Dienstag in Dortmund der Deutschen Presse-Agentur. Exakte Zahlen seien aber wichtig, um den Krankheitsverlauf einschätzen zu können.