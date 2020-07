815 Corona-Neuinfektionen an einem Tag : RKI warnt Bürger vor „sehr beunruhigender“ Entwicklung

Berlin Das Robert-Koch-Institut meldet für den Donnerstag 815 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Lange lag die Zahl höchstens bei etwa 500. NRW und Baden-Württemberg seien besonders betroffen.

Der deutliche Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen beunruhigt das Robert Koch-Institut (RKI). „Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet“, teilte eine RKI-Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“ Am Freitag hatte die Zahl der neu übermittelten Corona-Fälle mit 815 deutlich höher als in den Vorwochen gelegen. „Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter“, so die Sprecherin.