Landestheater Neuss : RLT startet eine Reihe mit Lesungen von neuen Stücken

Neuss Den Auftakt von „Vom Blatt zur Bühne“ macht RLT-Hausautor Olivier Garofalo mit einer Lesung aus „Am Ende des Tages“. Neue Stücke sollen das Programm der Reihe bestimmen.

Das RLT stellt eine neue Reihe vor: „Vom Blatt zur Bühne“. „Damit schaffen wir eine Plattform, um die Gegenwartsdramatik in den Fokus zu rücken“, sagt RLT-Sprecher Frank-Uwe Orbons. „Wir laden Theaterautoren ein, reden mit ihnen über ihre aktuellen Arbeiten, und stellen außerdem eines ihrer Stücke in einer komprimierten Lesung vor.“ Zuschauer/Zuhörer können live dabei sein, ihre Eindrücke mitteilen und Fragen zum Stück direkt an die Gastautorin oder den Gastautor stellen.