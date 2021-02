Unterhaltung via Zoom : Meerbuscher Zauberer mit digitaler Varieté-Show

Meerbusch Jean Olivier hat gemeinsam mit Künstlerfreunden einen rund 50-minütigen Online-Liveauftritt entwickelt. Dieser wird auf der Plattform Zoom übertragen. Die Zuschauer zahlen nicht pro Person, sondern pro Bildschirm.

(RP) Verrückte Zeiten fordern verrückte Showkonzepte. Das hat sich auch der Magier Jean Olivier gedacht. Gemeinsam mit seinen Künstlerfreunden André Beck, Martin Mall und Sebastian Coors präsentiert der gebürtige Meerbuscher, der mittlerweile in Krefeld lebt, das Varieté Digital. „Diese Show bringt sogar einige Vorteile“, sagt Olivier, der regelmäßig in Meerbusch im Forum Wasserturm auftritt. „Niemand muss anreisen, jeder sitzt in der ersten Reihe, und in diesem Theater gibt es die Lieblingsgetränke ganz ohne Warteschlange.“

In der rund 50-minütigen Online-Liveshow, die an drei Terminen über die Plattform Zoom übertragen wird, bieten die Künstler Zauberei, Jonglage und Musik-Kabarett. Die Shows finden statt am Sonntag, 28. Februar, um 16 Uhr, am Freitag, 5. März, um 15 Uhr, und am Samstag, 6. März, um 17 Uhr. Anders als im Theater werden die Tickets nicht pro Person, sondern pro Bildschirm verkauft.