Mettmann : Bilder aus dem Alltag in der Kreissparkassen-Filiale

Mettmann Claudia-Katia Anglano stellt ihr fotografisches Experiment in der Metzkausener Sparkassenfiliale aus: 2015 hat die gebürtige Mettmannerin ihre Kamera jeden Tag zur Hand genommen, um damit 'Bilder aus dem Alltag', so auch ihr damaliger Projektname, zu schießen. Das Ergebnis ist bis Ende Juli in der Geschäftsstelle Stübbenhauser Straße zu sehen.

"Die Liebe zur Fotografie entstand in meiner Schulzeit", berichtet die junge Mutter. Nach der Schule absolvierte Claudia-Katia Anglano bei der Kreissparkasse Düsseldorf eine Ausbildung zur Bankkaufrau, zuletzt war sie im Versicherungsbereich der Kreissparkasse tätig. 2015 kam die Autodidaktin auf die Idee, jeden Tag ein Foto zu schießen. "365 Tage lang immer ein fotografisches Highlight zu finden, ist nahezu unmöglich. Ich habe mich eher leiten lassen von dem Motto 'ich mache das Beste draus' - denn das Leben ist genauso." Somit stehen auf vielen Bildern eher unwesentliche Dinge im Fokus, die dem Alltag etwas ganz Besonderes geben. "Wenn man bemüht ist, den einen Moment des Tages zu ergattern, sieht man vieles aus verschiedenen Blickwinkeln. Schon allein dies hat mich bereichert - und genau das möchte ich zeigen." 'Bilder aus dem Alltag' - die Ausstellung von Claudia-Katia Anglano ist in der Kreissparkassenfiliale in der Stübbenhauser Straße noch bis Ende Juli während zu sehen.

(RP)