Mettmann: SPD erinnert an das Grundgesetz

Mettmann Staatssekretärin Kerstin Griese diskutiert mit Bürgern in Mettmann.

Heribert Klein, Ortsvereinsvorsitzender der Mettmanner SPD, hatte die Idee, an den 23. Mai 1949 zu erinnern, An diesem Tag, vor 69 Jahren, wurde das Grundgesetz in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates ausgefertigt und verkündet. "Gerade vor der aktuellen Diskussion über die Leitkultur und in Anbetracht der Flüchtlingsbewegung sowie rechtsradikaler Tendenzen haben die Artikel des Grundgesetzes eine ganz besondere Bedeutung", so Klein. Er lud interessierte Bürger zu einer Diskussion vor der Geschäftsstelle der SPD am Lavalplatz ein. Auf einer Stellwand hatte Klein die Überschriften der 19 Grundrechte aufgeschrieben und an die Väter und Mütter des Grundgesetzes erinnert.