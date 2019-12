Duisburger Geschichten und Geschichte : Aschenputtels dunkles Geheimnis

Duisburg Die Ursprungsversionen der Grimmschen Märchen waren oft viel blutrünstiger. In Neudorf erinnern Märchenfiguren an die Brüder.

Ein Spaziergang in das Neudorfer Märchenviertel beginnt am Torbogen an der Heinestraße. Die idyllische Siedlung strahlt auf den ersten Blick tatsächlich etwas Märchenhaftes aus. Über dem Hauseingang der Heinestraße 97 befinden sich zwei Frauenskulpturen. Die Prinzessin blickt auf den Frosch herab, der vermutlich einen Erlösungskuss erwartet, aber noch nicht ahnt, dass er von ihr gegen die Wand geschleudert wird. Und hinter dem unschuldig dreinschauenden Aschenputtel rechts über dem Eingang der Kindertagesstätte verbirgt sich ein dunkles Geheimnis.