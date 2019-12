Duisburger Weihnachtsmarkt : Darf man Glühweintassen einfach mit nach Hause nehmen?

Duisburg Kontor hat in diesem Jahr eine Sonderedition der Tassen herausgebracht: 40 Jahre Duisburger Weihnachtsmarkt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg 40 Jahre Duisburger Weihnachtsmarkt – das rechtfertigt schon eine „Sonderedition“ an Glühweinbechern. Man kann sie für zwei Euro kaufen. Wer dagegen zwei Euro Pfand bezahlt und den Becher einfach mitnimmt, könnte eine Straftat begangen haben.

Die roten Steinguttassen sind schon ein Hingucker. Das denkt sicher auch so mancher Weihnachtsmarktbesucher, der seinen Becher mit dem heißen Wein geleert hat – und ihn anschließend ungefragt mit nach Hause nimmt. Schließlich kann man die Becher auch zu Hause nutzen. Aber geht das eigentlich? Darf man eine Tasse einfach so mitnehmen? Gut, das Pfand von zwei Euro entspricht dem Wert des Gefäßes – gekauft ist es aber deswegen noch lange nicht. Wie ist das juristisch zu bewerten? Wir haben nachgefragt. Und festgestellt: Die rechtliche Beurteilung ist gar nicht so einfach.

Für den Marktbetreiber Duisburg Kontor ist vor allem eines wichtig: „Der Glühweinbecher eines Weihnachtsmarktes ist ein nicht zu unterschätzendes Werbemittel. Das ist auch in Duisburg so“, erklärt Patrick Kötteritzsch, Sprecher von Dusiburg Kontor. „Jahr für Jahr bringen wir gut 10.000 Exemplare in den Umlauf – in diesem Jahr die Sonderedition 40 Jahre Duisburger Weihnachtsmarkt.“

Die Betreiber der Glühweinstände werden seitens des Veranstalters angehalten, Pfand auf die heiße Tasse zu nehmen. „Das Thema Pfand auf Glühweinbecher ist Gesprächsthema auf unserer Agenda mit den Schaustellern im Nachgang an die Veranstaltung“, sagt Patrick Kötteritzsch. Dass Besucher ihren Glühwein lieber aus den roten Steingutgefäßen schlürfen als aus einem schnöden Pappbecher, ist wohl unbestritten.

Wie viele von den 10.000 Bechern nach der langen Weihnachtsmarktsaison tatsächlich noch übrig sind, kann man bei Duisburg Kontor nicht beziffern. „Unsere Händler behalten diese und nutzen sie in den Folgejahren weiter“, berichtet Kötteritzsch. „Erkenntnisse darüber, wie viele Besucher den Becher mitnehmen, entziehen sich unserer Kenntnis.“ Beschwerden hierüber lägen jedenfalls nicht vor. Eine kleine Auflage der Glühweinbecher wird in der Tourist Information zum Preis von zwei Euro zum Kauf angeboten. Diese Summe deckt sich mit dem Pfandgeld auf dem Weihnachtsmarkt.

Juristisch führe die Zahlung eines Pfandes nicht automatische zum Kauf des Glühweinbechers, erläutert Ralf Rausch, Sprecher des Amtsgerichts Duisburg. „Dies bedeutet, dass grundsätzlich der Glühweinbecher im Eigentum des Ausgebers verbleibt“, so der Jurist. Wer daher seinen Becher „ohne weitere Vereinbarung mit dem Standbetreiber“ mitnimmt, verwirkliche grundsätzlich den Tatbestand einer Unterschlagung oder eines Diebstahls.

Welches Delikt begangen wurde hängt davon ab, ob man in rechtlicher Hinsicht davon ausgehe, dass der Standbetreiber mit der Herausgabe der Tasse seinen Gewahrsam an der Kasse vollständig verliert – dann sei es Unterschlagung – oder ihn lediglich lockert – dann sei es Diebstahl. „Sie sehen also, die Sache ist kompliziert“, so Rausch.