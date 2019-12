Stadt Duisburg warnt : Falsche Mitarbeiter wollen Kind mitnehmen

Einen gehörigen Schreck muss eine Familie am Donnerstagmittag in Hüttenheim bekommen haben: Ein Mann und eine Frau hatten sich gegenüber der Familie als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben und die Herausgabe des jüngsten Kindes verlangt.

Sie zeigten einen falschen blauen Dienstausweis vor und forderten die Familie auf, den Zutritt zur Wohnung zu gewähren. „Zum Glück wandte sich die Familie ans Jugendamt. Sie will nun auch bei der Polizei Anzeige erstatten“, erklärte eine Stadtsprecherin. Bereits am 13. Dezember gab es in Gelsenkirchen einen ähnlichen Fall. Die Stadt bittet daher vorsichtshalber die Bevölkerung um Vorsicht im Umgang mit vermeintlichen Jugendamtsmitarbeitern, die die Herausgabe von Kindern verlangen. „Bitte lassen Sie sich immer den Dienstausweis der städtischen Mitarbeiter (am städtischen Siegel zu erkennen) vorzeigen und wenden sich bei Zweifeln umgehend an das Jugendamt der Stadt Duisburg“, so die Stadt. Das Jugendamt ist erreichbar unter Telefon 0203 283-3484. Im Zweifelsfall kann man sich natürlich auch sofort an die Polizei unter 110 wenden.