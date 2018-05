Duisburg : Change-Prozesse können zum Erfolg führen

Duisburg Veränderungen erfolgreich umzusetzen, ist in der Zeit großer Umbrüche wie der Digitalisierung notwendig. Wie aber steuert man solche Change-Projekte? Was macht diese aus? In einem dreistündigen Seminar im Haus der Unternehmer lernen die Teilnehmer, was bei Change-Prozessen zu beachten ist und welche Herausforderungen und Kriterien gelten. Es werden methodische Ansätze nähergebracht sowie Besonderheiten bei der Planung erläutert. Das kostenpflichtige Seminar, das sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte, Nachwuchskräfte, Projektleiter sowie Projektmanager richtet, findet am Dienstag, 29. Mai, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Haus der Unternehmer statt.

Für weitere Informationen: www.haus-der-unternehmer.de/weiterbilden"; Anmeldung bei Heike Schulte ter Hardt unter der Telefonnummer 0203 6082-204.

(RP)