Duisburg : Durchgangsstraße ist nun wieder offen

Um 15.30 Uhr ist die Mercatorstraße offiziell wieder freigegeben worden. In jede Richtung gibt es jetzt nur noch eine Fahrspur. Foto: Andreas Probst

Duisburg Ganz Kluge konnten es gestern kaum abwarten und wagten schon am Morgen, an der Saarstraße geradeaus in Richtung Mercatorstraße zu fahren, wo allerdings noch das eine oder andere Hindernis im Wege stand. Und auch der eine oder andere Fußgänger schaut noch etwas irritiert, weil nach rund zwei Jahren Bauzeit die Absperrungen plötzlich fehlten. Offiziell war die Mercatorstraße gestern aber erst ab 15.30 Uhr für den Verkehr freigegeben, der sich über lange Zeit auf Umwegen durch die Innenstadt bewegt hatte.

Der Umbau der Mercatorstraße erfolgte zeitgleich mit der Herrichtung des Bahnhof-Vorplatzes, der seit dem Wochenende nutzbar ist. Duisburg will sich an dieser Stelle von seiner schönen Seite zeigen. An der Mercatorstraße wird noch ein Bürohaus mit Gastronomie im Erdgeschoss errichtet. Um Platz zu gewinnen stehen den Autofahrern jetzt nur noch insgesamt zwei Spuren zur Verfügung. Früher war die Mercatorstraße eine vierspurige Allee.

(RP)