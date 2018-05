Duisburg : Volksbank: Förderer für Vereine und Verbände

Heinz-Rainer Nöhles (rechts), Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank und Vorstandschef Thomas Diederichs (daneben) mit den Spendenempfängern. Foto: Volksbank Rhein-Ruhr

Duisburg Schnell und einfach online eine Spende beantragen - das funktioniert mit dem Förderprogramm der Volksbank Rhein-Ruhr. Denn es vergibt halbjährlich 23.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in Duisburg. Die Städte Mülheim, Oberhausen und Ratingen-Lintorf sind ebenfalls begünstigt. So kommen jährlich Spenden in Höhe von 92.000 Euro zusammen. Über die Spendenvergabe entscheiden Internetnutzer, indem sie ihre Stimme für das gewünschte Projekt abgeben.

Hier zählt jede einzelne Stimme, weil die drei Erstplatzierten eine garantierte Spende in Höhe von 500 Euro erhalten. Mit Hilfe der Mitgliederräte der Genossenschaftsbank wird dann über die weitere Vergabe und Höhe der Spenden für die eingereichten Projekte entschieden. Mehr als 70 Vereine aus der Region beantragten eine Spende. Hiervon stellten 51 Vereine aus Duisburg ihr Projekt von Oktober 2017 bis Februar 2018 im Förderprogramm vor.

Vereine und Institutionen haben zweimal jährlich die Möglichkeit, ihre Spendenanträge online unter www.foerderprogramm-rhein-ruhr.de einzureichen. Über die Internetseite der Bank erhalten auch weitere Multiplikatoren die Informationen. Ansprechpartnerin: Yvonne Rettig, Telefon 0203 4567-2137 Meist werden so weitere Förderer auf interessante Konzepte aufmerksam.



"Viele Vereine nutzen das Förderprogramm bereits erfolgreich, um auf ihr soziales Engagement aufmerksam zu machen", betont Thomas Diederichs, Sprecher des Vorstandes. Beim Meidericher Tennis Club wurden die Spenden an folgende Empfänger überreicht: KiK Kind im Krankenhaus, Meidericher Hilfswerk, Post Siegfried Hamborn, Meidericher TTC, Meidericher Tennis-Club, Förderverein der Gemeinde Gottes Duisburg, Abteischule, Duisburg gegen Depressionen, Förderverein Gesamtschule Walsum, Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Hebbelstraße, Spielträume, Tiertafel, Tiergnadenhof, Förderverein St.

Dionysius Kindergarten Mündelheim, Lebenshilfe, Förderverein Grundschule Tonstraße, Förderverein Waldschule, Kameradschaftsverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Stadtmitte, Immersatt, DLRG, Malteser Hilfsdienst.

(RP)