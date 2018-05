Duisburg : Suche nach Blindgängern an der Autobahn A 40

Duisburg Zu den vorbereitenden Arbeiten beim Bau der neuen A40-Rheinbrücke zwischen Homberg und Neuenkamp gehört unter anderem, den Kampfmittelräumdienst "aufs Gelände" schauen zu lassen. Das geschieht in der kommenden Woche. Am Montag, 14. Mai steht auf der A 40 in Fahrtrichtung Essen bei der Ausfahrt Duisburg-Homberg von 9 bis 15 Uhr nur eine verkürzte Ausfahrt zur Verfügung. Tagsdrauf, am 15. Mai, steht in Fahrtrichtung Venlo kurz nach der Auffahrt Duisburg-Häfen sowie kurz nach der Auffahrt Duisburg-Homberg von 9 bis 15 Uhr jeweils kein Standstreifen zur Verfügung. An diesen beiden Tagen laufen Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes. Denn theoretisch könnten entlang der Autobahn im Erdreich noch Blindgänger "schlummern".

Die vorbereitenden Arbeiten der beauftragen Firma Deges laufen auf Hochtouren. Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen realisiert Deges unter anderem den Ersatzneubau der A 40-Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp sowie die Heranführung der A 40 an die Brücke zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Häfen und Duisburg-Homberg. Ebenfalls in Vorbereitung ist der Bau einer Wiegeanlage für Lkw an der A40 Ausfahrt Homberg in Fahrtrichtung Essen. Auch in Gegenrichtung wird künftig genau kontrolliert, dass kein Lkw über 40 Tonnen die Brücke passiert.

(RP)