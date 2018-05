Duisburg: Alles zum Rhein-Ruhr Marathon

Duisburg Alles, was man zum 35. Rhein-Ruhr-Marathon wissen muss, gibt es auf einen Blick: Tipps zum Duisburg-Lauf am 3. Juni fasst ein quadratisch, praktisches Faltblatt zusammen, das soeben erschienen ist.

Der kostenlose Faltplan mit Startzeiten, Streckenplan und Schleichwegen liegt in den Bürgerbüros, den Stadtbibliotheken, aber auch beim Stadtsportbund Duisburg, bei DuisburgSport und bei Bunert Laufsport in Neudorf aus. Die Bürger-Info kann auch im Internet unter www.rhein-ruhr-marathon.de heruntergeladen werden. Der "Marathon im Quadrat", herausgegeben vom veranstaltenden Stadtsportbund Duisburg, ist auch für Nichtläufern und Nicht-Sportfreunde hilfreich. Am Sonntag, 3. Juni, verwandelt sich die ganze Stadt in einen Sportplatz. Das bedeutet: Läufer haben Vorfahrt und wichtige Straße in der Stadt wie die Düsseldorfer Straße oder der Kalkweg sind zeitweise gesperrt. Die Bürgerinformation erklärt, wie man auch als Nicht-Teilnehmer mobil bleibt. Darüber hinaus erhalten die Bürger Auskunft über Fahrplanänderungen der DVG. Denn auch die Buslinien sind vom Streckenverlauf des Marathons betroffen. Dabei gilt auch für alle Nicht-Sportler die Zusage von Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes: "Wer am Marathon-Sonntag unterwegs sein muss, kommt ans Ziel. Umwege aber lassen sich nicht ausschließen. Denn der Marathon hat aus Sicherheitsgründen unbedingt Vorfahrt." Autofahrer können in der Marathon-Info nachschauen, ab wann die Strecken wieder frei sind.