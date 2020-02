Verwaltung soll etwas unternehmen : Lkw von Halde verschmutzen Straße

Dinslaken UBV fordert auch Tempokontrollen, um der Raserei Einhalt zu gebieten.

Gegen die zunehmende Verschmutzung der Hünxer Straße durch Lastkraftwagen, die zur Halde Lohberg fahren oder von dort kommen, will die Unabhängige Bürgervertretung Dinslaken etwas unternehmen. Auch kritisiert sie, dass die Lkw dort oft zu schnell unterwegs sind und fordert Gegenmaßnahmen. In einem Antrag, der an den Bürgermeister der Stadt Dinslaken adressiert ist, weist die UVB auf die Problematik hin und bittet darum, schnell tätig zu werden, „da hier von einer erhöhten Gefahr ausgegangen werden kann“.

In ihrem Antrag fordert die UBV die Verwaltung auf, Gespräche mit der RAG hinsichtlich alternativer Anfahrtswege von und zu der Halde Lohberg für den Schwerlastverkehr zu führen. Des Weiteren soll geprüft werden, ob die Installation einer Reinigungsanlage für Lkw in diesem Fall vorgeschrieben ist. Zudem spricht sich die UBV dafür aus, dass wegen des zurzeit immer stärker werdenden Schwerlastverkehrs auf der Hünxer Straße im Bereich Lohberg verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.