Unsere Woche : Problemlöser Stadtwerke

Meinung Dinslaken setzt mal wieder auf die Stadtwerke, wenn es darum geht, ein großes Problem für die Kommune zu lösen. Das kommunale Unternehmen soll die Sanierung der Eissporthalle in die Hand nehmen, damit deren Fortbestand für die nächsten 30 Jahre gesichert ist.

Um diese Aufgabe zu stemmen, die mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 12,5 Millionen Euro verbunden ist, wurde vom Stadtrat die Gründung der Stadtwerke-Tochtergesellschaft Dineis GmbH beschlossen. Die Übertragung dieser Aufgabe an die Stadtwerke stellt für das Unternehmen einen enormen Vertrauensbeweis dar, ist zugleich aber auch eine große und mit viel Arbeit verbundene Verpflichtung. Für die Bürger ist die grundlegende Sanierung und Modernisierung der Halle ein deutliches Zeichen dafür, dass dem langfristigen Erhalt dieser Sportstätte eine so große Bedeutung für das Leben in der Stadt beigemessen wird, dass Millionen in das Vorhaben investiert werden. Die Eissporthalle soll künftig zudem noch enger ins Leben des Stadtgesellschaft eingebunden werden. Denn sie soll nicht nur für Eissport und Eislauf genutzt werden können, durch ihren Umbau zur Mehrzweckhalle sollen dort später beispielsweise auch Konzerte, Ausstellungen, Tanzturniere und Hallensportwettbewerbe möglich sein. Somit kann die neue Eissporthalle deutlich zur Erweiterung des Veranstaltungsangebots in Dinslaken beitragen.