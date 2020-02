Jeder ist eingeladen : Voerder bilden eine Fastenkette

Voerde Die ökumenische Aktion der christlichen Gemeinden beginnt nach Aschermittwoch. Eine Jutetasche erinnert die Teilnehmer, ihren guten Vorsätzen treu zu bleiben.

Vorbereitungstreffen Wer Interesse hat, Näheres über die Fastenkette zu erfahren, ist zu einem ersten Treffen eingeladen. Das findet am Montag, 20. Februar, Beginn 18 Uhr, im Konferenzraum an der Sakristei der Pauluskirche an der Bahnhofstraße in Voerde statt. Die Aktion selbst läuft während der Fastenzeit und startet nach Aschermittwoch.

Maximal sieben Teilnehmer verbinden sich zu einer Kette, so dass jeder an einem bestimmten Wochentag die Tasche erhält und sie dann während der folgenden Wochen der Fastenzeit immer am gleichen Wochentag an ein vorher festgelegtes Mitglied der Fastenkette übergibt. Sie soll zur Inspiration und Kommunikation beitragen. Je mehr Teilnehmer mitmachen, desto mehr Fastenketten können gebildet werden.

„Jeder legt für sich einen Fastenvorsatz fest, das kann der Verzicht aus Süßigkeiten sein, der Wille, jeden Tag einen Brief zu schreiben, oder auch die Absicht, bestimmte Besuche zu machen“, wie Markus Gehling sagt. Dabei muss kein Mitglied einer Fastenkette seinen Vorsatz einem anderen mitteilen oder öffentlich machen. „Mit der Übergabe der Fastentasche ist der Effekt verbunden, dass man einmal wöchentlich daran erinnert wird, seinem Vorsatz treu zu bleiben“, sagt Markus Gehling. Das Tagebuch dient nach seinen Worten dazu, dass jeder dort einmal wöchentlich eintragen kann, was ihn gerade beschäftigt, was ihm am Herzen liegt und was er anderen mitteilen möchte. Man kann natürlich auch aufschreiben, was man mit dem Vorsatz für die Fastenzeit erlebt. „Keiner ist verpflichtet, etwas zu schreiben, man kann auch nur die Einträge lesen“, sagt Gehling. Es gab auch schon Teilnehmer der Fastenkette, die schrieben Gedichte ins Tagebuch, die sie gelesenen hatten und von deren Inhalt sie so ergriffen waren, dass sie diese Zeilen mit anderen teilen wollten. Andere hefteten etwas ein oder wiesen auf bestimmte Veranstaltungen hin, von denen sie überzeugt waren, dass sie auch für andere interessant sein könnten. „Durch das Tagebuch erfährt man viel von den anderen Teilnehmern, was sie beschäftigt, was ihnen an Gedanken und Ideen durch den Kopf geht“, berichtet Markus Gehling.