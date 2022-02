Kinder und Jugendliche können teilnehmen : Wie fahrradfreundlich ist Dinslaken?

Baustelle: Wegen der Arbeiten an der Eisenbahnbrücke ist der Rad- und Gehweg der Dianastraße einseitig gesperrt. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die stellvertretende Bürgermeisterin Stefanie Weyland ruft Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Der Nachwuchs soll seine Erfahrungen als Radfahrer mittels Bild, Collage, Foto oder Video darstellen.

Stefanie Weyland ist begeisterte Radfahrerin. Einen Führerschein fürs Auto hat die engagierte Kommunalpolitikerin, die als Mitglied der Grünen dem Dinslakener Stadtrat angehört und das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin bekleidet, nie gemacht. „Ich fahre immer mit dem Rad“, sagt die 53-Jährige, der nach eigener Aussage auch alle Strecken im Stadtgebiet für Zweiradfahrer bekannt sind. Ihre seit vielen Jahren gesammelten Erfahrungen bringt sie in die politische Arbeit ein, so gehört sie als Stellvertreterin dem Ausschuss für Mobilität und Verkehr an. Nun hat Weyland einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Fahrradfreundliche Stadt Dinslaken“ gestartet.

Vom Nachwuchs will die Kommunalpolitikerin der Grünen wissen, ob Kinder und Jugendliche gerne mit dem Rad fahren und was sie dabei so erleben. Und natürlich möchte sie erfahren, wo Kinder und Jugendliche Dinslaken auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt sehen. „Für sie ist das Fahrrad schließlich das Hauptverkehrsmittel und oft die erste Wahl auf dem Weg zur Schule, zum Sport oder zu Freunden“, so Weyland.

Info Die Gewinner erhalten Einkaufsgutscheine Teilnahme An dem Wettbewerb können Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren teilnehmen. Einsendeschluss Die Fotos der Kunstwerke und Beiträge sind bis zum 30. April 2022 an die E-Mail-Adresse zu senden: s.weyland@web de Gewinne Die acht Gewinner erhalten Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 100 und 20 Euro.

Die stellvertretende Bürgermeisterin erlebt so einiges, wenn sie mit dem Rad unterwegs ist. So hat sie schon oft gesehen, dass auf Fahrradstraßen, beispielsweise der Goethestraße, viele Schüler und Schülerinnen mit ihrem Rad auf den Fußgängerweg ausweichen, um den vielen Autos Platz zu machen. Denn auf den schmalen Straßen sei das Auto der Stärkere, auch wenn es sich um eine Fahrradstraße handele. „Kürzlich ist mit auf der Eppinkstraße ein Lastwagen entgegengekommen, dessen Fahrer telefonierte und gleichzeitig ein parkendes Auto überholte. Er nahm mich als entgegenkommende Fahrradfahrerin gar nicht wahr. Ich musste auf den Fußgängerüberweg ausweichen“, berichtet Weyland. Nach ihrer Einschätzung haben sicherlich viele Radfahrende in Dinslaken ähnliche Erfahrungen gemacht.

Mit dem Wettbewerb will die stellvertretende Bürgermeisterin Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dazu motivieren, ihre Erfahrungen als Radler in Dinlaken künstlerisch umzusetzen. Gerade in den Osterferien bietet sich dazu die Gelegenheit. Weyland hofft, dass die Kinder und Jugendlichen mit offenen Augen durch die Stadt fahren und ihre Erlebnisse in den Wettbewerbsarbeiten darstellen. Sie können ein Bild malen, eine Collage anfertigen, ein Foto schießen oder auch ein Video zum Thema „Fahrradfreundliche Stadt Dinslaken“ drehen und einreichen. „Auf ganz viele verschiedene Beiträge freue ich mich schon jetzt“, sagt Stefanie Weyland, die als Lehrerin am Berufskolleg Dinslaken arbeitet, Ernährungslehre, Gesundheitswissenschaften, Wirtschaftslehre und Politik unterrichtet. Eine Jury wird sich die eingegangenen Arbeiten ansehen und entscheiden, wer zu den Wettbewerbsgewinnern gehört. Dem Bewertungsgremium werden neben Stefanie Weyland ein weiteres Mitglied der Grünen sowie eine Künstlerin angehören.

Die Kommunalpolitikerin macht sich für mehr und besser ausgebaute Radwege in Dinslaken stark. Sie selbst fühlt sich als Zweiradfahrerin auf Radwegen sicherer als auf der Straße, das gelte besonders bei Dunkelheit oder Dämmerung. Da stört es sie dann auch nicht, wenn der Radweg wegen eines Huckels etwas uneben ist oder eine Wurzel durchkommt.